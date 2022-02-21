Беглов: в Петербурге наметился устойчивый тренд на улучшение эпидемической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Устойчивый тренд на улучшение эпидемической ситуации отмечен в Санкт-Петербурге по итогам прошлой недели, сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"На прошлой неделе в Петербурге стал виден устойчивый тренд на улучшение эпидситуации. Она по-прежнему остается непростой, но ряд ключевых показателей указывает на то, что волна, вызванная штаммом "омикрон", пошла на убыль. Недавние меры, принятые городом и федеральным центром, позволили существенно разгрузить наше первичное звено. Мы находимся в постоянной готовности к любым сценариям развития пандемии", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что с 21 февраля поликлиники Петербурга возобновили оказание плановой помощи взрослым пациентам, а также диспансеризацию и профилактические осмотры. Кроме того, смягчаются и другие санитарные нормы. Время работы объектов развлечения и досуга, включая рестораны, концертные залы и кинотеатры, а также время проведения культурных, конгрессно-выставочных, торжественных и прочих мероприятий разрешено продлить на два часа (до 2:00).

При этом по-прежнему закрыты ночные клубы, запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами. В Петербурге продолжает действовать система предъявления QR-кодов для допуска в общественные места, включая музеи, магазины и рестораны.

"Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер. <...> По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес", - сказал Беглов.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, но ежедневный прирост заразившихся коронавирусом существенно сократился. 21 февраля он опустился до 9 043 после того, как больше двух недель держался на уровне порядка 20 тыс. заразившихся в день. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения. Более 1,1 млн человек выздоровели (6 928 - за сутки), 31 338 умерли (80 - за сутки).