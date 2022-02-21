В Ярославской области открылся клуб стратегических инициатив при поддержке АСИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Клуб стратегических инициатив для продвижения социально значимых проектов при поддержке АСИ начал работать в Ярославской области в понедельник. Открывая заседание объединения, гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева отметила, что уже сегодня агентство готово поддержать некоторые региональные инициативы, передает корреспондент ТАСС.

По словам Чупшевой, в 2021 году Клубы стратегических инициатив начали работу в 11 субъектах страны, и при их поддержке реализуются десятки проектов разной направленности, в том числе межрегиональные инициативы.

"Я уверена, что такая площадка в Ярославской области будет востребована, что благодаря такому формату будут поддержаны бизнес-инициативы, гражданские инициативы, задачей которых будет реализация социально значимых проектов в Ярославской области", - отметила Чупшева.

Площадкой открытия клуба в регионе стал Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, где прошла презентация проектов Агентства стратегических инициатив и Ярославской области. Среди них - создание кластера креативных индустрий "Корд", ресурсного центра альтернативной и дополнительной коммуникации, проект развития Углича.

"Со стороны АСИ мы также готовы оказать поддержку этим проектам. Там, где это необходимо, <…> мы готовы с федеральными ведомствами отрабатывать в части социальных проектов. Мы готовы помогать проектам с точки зрения включения ресурсов, экспертов по проектам, связанным с благоустройством города, с городской средой - здесь у нас очень хороший есть опыт, и центр компетенций по городской экономике в АСИ работает. И проекты, которым необходимо тиражирование, масштабирование в других регионах, мы тоже готовы будем ярославский опыт проектов, которые здесь показали свою эффективность, делиться им с другими регионами, помогать реализовывать такие же проекты в других субъектах", - отметила Чупшева.

Работу клуба будет координировать врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Заседания объединения планируется проводить раз в три месяца.