В РПЦ считают, что "екатеринбургские останки" пора признать принадлежащими царской семье

ТАСС, 21 февраля. Проведенные следствием экспертизы "екатеринбургских останков" полностью доказали их принадлежность царской семье Романовых, и настало время в том числе для общецерковного признания данного факта. Такое мнение высказали в понедельник ТАСС священнослужители Русской православной церкви.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" сообщил о том, что СК по возобновленному в 2015 году уголовному делу об убийстве царской семьи провел 40 новых экспертиз, чтобы устранить возможные пробелы и сомнения в принадлежности найденных останков. В том числе впервые следствием изучались материалы, находящиеся в закрытых архивных фондах. Как подтвердил Бастрыкин, ДНК-экспертизы и другие исследования установили принадлежность останков семье Романовых. В частности, сравнение генетиками найденных под Екатеринбургом останков Николая II и образцов из гробницы императора Александра III в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга на 99,99% показало вероятность их родственной связи как сына и отца.

"Специалисты высокого уровня определили, что это останки действительно царской семьи. Люди все равно будут, наверное, проявлять недоверие, но я считаю, что доказано полностью. Если мы сейчас скажем, что это не так, то мы, получается, сомневаемся в компетентности этих специалистов - и зарубежных, и российских специалистов высокого уровня, профессоров и докторов наук, которые работали над этой темой и все доказали. Мы можем своим неверием перечеркнуть их труд, не признавая очевидные вещи", - заявил ТАСС помощник благочинного по вопросам взаимодействия с ВС РФ и правоохранительными учреждениями, протоиерей Сергий Архипов (Нижнетагильская епархия РПЦ).

По его словам, в мае ожидается заседание Архиерейского собора Русской православной церкви, и каждый архиерей, который в нем будет участвовать, изучит все материалы расследования, которые есть в открытом доступе.

"И они уже примут решение. Уже три десятилетия, с 1991 года, как нашли царские останки, мы все об этом думаем, признать или не признать. Пора уже, по-моему, признавать, время пришло, мне кажется", - сказал священник.

Протоиерей Александр Шаргунов (Москва) заявил ТАСС, что "согласен с выводами ученых, потому что это были очень основательные экспертизы". "Они обращались в крупнейшие международные центры, все подтвердилось (принадлежность останков царской семье - прим. ТАСС). Поэтому странно этому не доверять, на основании чего?" - сказал Шаргунов.

Расследование убийства царской семьи

В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, так называемом Поросенковом логу, было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам - Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери - великой княжны Марии обнаружили лишь в 2007 году, при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения.

Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь тогда не признала результаты расследования, поскольку не получила ответов на несколько вопросов, осталась без удовлетворения и ее просьба о проведении дополнительных экспертиз. В 2000 г. Николай II и члены царской семьи были причислены Церковью к лику святых в чине страстотерпцев.

В сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела были назначены новые экспертизы, основные из них - историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская и генетическая. Исследования проводились в том числе и за рубежом. К настоящему времени Следственный комитет выпустил три тома материалов, собранных в ходе расследования. В СК отмечали, что у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков.

Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз. В РПЦ неоднократно заявляли, что последнее слово в вопросе признания Церковью подлинности "екатеринбургских останков" остается за Архиерейским собором, который, предположительно, состоится в мае этого года. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион ранее подчеркнул, что, по его мнению, "ничто сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков".