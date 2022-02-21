Программу развития туризма в Иркутской области утвердят в первом квартале 2022 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Региональную программу развития туризма в Иркутской области, рассчитанную на реализацию в 2022-2026 годах, утвердят в первом квартале 2022 года. Об этом сообщила в понедельник руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"В 2021 году мы разработали проект государственной региональной программы [по развитию туризма], надеюсь, в первом квартале мы ее утвердим на уровне региона", - сказала Сливина во время круглого стола "О реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года" в Совфеде.

Она также отметила, что в планах на 2022 год - разработать и принять отдельную отраслевую стратегию по развитию туризма в Иркутской области, мероприятия которой позволят увеличить турпоток в регион до 5-6 млн туристов. "Также планы есть по комплексной программе развития туристско-ориентированных поселений в центрально-экологической зоне Байкальской природной территории, поскольку очень остро стоит именно необходимость создания коммунальной инфраструктуры на побережье озера Байкал для сохранения уникальной природы озера", - добавила она.

Сливина также выделила основные проблемы, решение которых необходимо для развития туризма. Так, по ее словам, необходимо совершенствование правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в туризме, в частности, "резервирование" земли под реализацию туристических проектов и рассмотрение вопроса создания социальных налоговых режимов в туркластерах, субсидирование авиаперевозок на Байкал и приведение в нормативное состояние причальных сооружений Байкала и реки Ангара.

Байкал является приоритетной туристской зоной в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира чистым и прозрачным льдом, на февраль - март приходится пик зимнего туристического сезона. Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Летом между материком и островом курсируют паромы, а в период, когда лед не окреп, - суда на воздушной подушке.