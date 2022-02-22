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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Губернатор Ленобласти заявил, что большинство эвакуированных из Донбасса - дети

Для подготовки мест временного размещения в регионе задействованы волонтеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области готовятся принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, большинство из которых составляют дети, в организации встречи задействованы волонтеры, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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"Сейчас мы готовимся принять беженцев, большинство из них - дети. На сбор гуманитарной помощи откликнулись жители всех районов области, волонтеры и активисты участвуют в подготовке мест временного размещения беженцев", - привели слова Дрозденко в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что большинство жителей России поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР. "Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путем дипломатии и взаимного уважения заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе", - сказал он.

Ранее власти Ленинградской области сообщали, что прибытие первой группы эвакуированных ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Для них будет организовано дошкольное и школьное образование. Учащихся распределят по действующим школам, для дошкольников будут организованы группы временного пребывания на территории детского лагеря. Ленинградская область планирует принять около 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса в два этапа. Прибывающих разместят в оздоровительном лагере "Россонь" в Кингисеппском районе и в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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