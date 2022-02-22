В Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР

Состав прибыл в 01:40 мск на Московский вокзал. Сейчас людей начинают развозить по пунктам размещения. Как сообщил журналистам глава Нижегородской области Глеб Никитин, в регион прибыли около 1 тыс. человек. "К приему мы полностью готовы, сам лично объезжал пункты [временного размещения], контролировал их подготовку. <…> Мы, я считаю, обеспечим пребывающих всех необходимым на самом высоком уровне. Там половина детей, по приезде будем определять потребности в различных учреждениях социальной сферы, мы тоже их все подготовили", - сказал Никитин.

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Он добавил, что в случае необходимости людям готовы предоставить рабочие места. Для них организуют необходимую медицинскую помощь, проработают вопрос об организации образовательного процесса для детей школьного возраста и организуют группы для дошкольников. Минкультуры региона спланирует досуг граждан.

Помощь волонтеров

Встречали эвакуированных в том числе члены поисково-спасательного центра "Рысь", а также волонтеры "Молодой гвардии". Как рассказала руководитель аппарата НРО "Молодая гвардия" Анастасия Горбачева, в их задачи входит разведение потоков. "Мы встречаем их с поезда, затем наша задача до автобусов людей проводить, разделить потоки, чтобы люди не терялись", - сказала она.

Руководитель проекта "Школа детской безопасности" добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь" Александра Москаева отметила, что на вокзале жителей Донбасса встречает более 30 членов организации. "Все очень просто - если мы добровольцы, значит чужой беды не бывает. Эти люди в беде и им нужна помощь", - объяснила Москаева причину, по которой представители центра решили помочь при встрече беженцев.

"Люди едут в стрессе, чужой город, чужие люди, непонимание ситуации, ночь, могут элементарно дети испугаться. Взрослые, находясь в состоянии стресса несколько дней, может быть элементарный психологический шок. <…> Для этого мы и здесь, чтобы помогать", - сказала Москаева.

Турбазы, пансионаты и дома отдыха

Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, эвакуированных разместят в шести муниципалитетах региона. Среди объектов размещения - турбазы, спортшколы, пансионаты, дома отдыха. Он добавил, что сейчас в целом регион готов принять более 2 тыс. человек.

Так, в Дзержинске для эвакуированных подготовили места в оздоровительном лагере "Город спорта". По словам главы города Ивана Носкова, в пункте временного размещения будет жить около 100 человек. "Для размещения людей в лагере уже подготовлены 104 спальных места - 80 мест в спальном трехэтажном корпусе и 24 места в одном из дачных домиков. В корпусе оборудованы зоны отдыха, телевизор, туалетные комнаты, душевые и шкафы для верхней одежды. Для взрослых будет обеспечено трехразовое, а для детей - пятиразовое питание", - рассказал Носков.

Для людей закупили предметы первой необходимости и средства гигиены. В лагере будет находиться в том числе медицинский пост, для активного отдыха здесь есть спортивные площадки. Для организации детского отдыха привлекут вожатых и воспитателей с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом.

В пансионате ветеранов войны и труда под Нижним Новгородом для жителей ДНР и ЛНР подготовили 160 мест, сообщила ТАСС директор учреждения Майя Казакова. "Мы подготовили 160 мест, с условиями у нас все хорошо", - сказала собеседница.

Ситуация на Донбассе

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.