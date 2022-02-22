В Москве ожидаются порывистый ветер и до 5 градусов тепла

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и порывистым ветром ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла, в ночь на среду температура опустится до 0 градусов.

В Подмосковье воздух также прогреется до 5 градусов, в ночные часы возможны заморозки до 1 градуса.

Порывы юго-западного и южного ветра в столичном регионе могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск вторника.

Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.