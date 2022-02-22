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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В Ульяновск прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

Их разместят в гостиницах города

УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Более 600 эвакуированных жителей Донбасса во вторник прибыли на поезде в Ульяновск, передает корреспондент ТАСС.

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"На поезде сегодня прибыли порядка 645 человек из Донбасса, в основном это женщины и дети", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

На перроне эвакуированных встречали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представители правительства, волонтеры и активисты региона. По информации министерства, прибывших примут восемь гостиниц Ульяновска.

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РоссияУльяновская областьПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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