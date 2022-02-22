Туроператоры не ждут взрывного спроса на туры в Австрию после смягчения ограничений

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Туроператоры не прогнозируют взрывной спрос со стороны россиян на туры в Австрию после того, как страна разрешила въезд иностранцам с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Взрывного спроса на туры в Австрию весной туроператоры не ждут, но эксперты уверены, что это европейское направление снова будет интересно поклонникам горных лыж и экскурсионных туров", - говорится в сообщении.

Российские туроператоры уже готовят предложения по экскурсионным и горнолыжным турам в Австрию. Это будут как индивидуальные, так и групповые туры в Вену, Зальцбург и другие города, а также заезды на горнолыжные курорты. По данным туроператоров, в настоящий момент запрашивать визу в Австрию могут только сами туристы, так как подача документов через операторов пока не открыта, отметили в АТОР.

С 22 февраля въезд в Австрию разрешен не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило распространяется на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующее постановление австрийского Минздрава вступило в силу во вторник, 22 февраля.