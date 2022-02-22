Оформить сертификат по антителам к ковиду можно только на "Госуслугах"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оформить медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно только на "Госуслугах". Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 №1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на "Госуслугах", - отметили в министерстве.