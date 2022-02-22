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Кризис на Украине

В Ростовской области для эвакуированных жителей Донбасса подготовили около 200 ПВР

Они могут вместить около 14,5 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 200 пунктов временного размещения вместимостью более 14 тыс. 470 человек подготовлено в Ростовской области для жителей Донбасса, эвакуированных в Россию из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил начальник главка МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

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"В ПВР в Ростовской области размещены 7 тыс. 46 человек, в том числе 3 тыс. 200 детей. Всего подготовлено 197 ПВР общей вместимостью 14 тыс. 471 человек, свободная емкость - 59,8%", - сказал он в ходе оперативного совещания с участием врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Ранее в понедельник председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин сообщил, что власти Ростовской области развернули 188 пунктов временного размещения для приема эвакуированных из Донбасса, из которых заселено 118.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияКризис на УкраинеРостовская область
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