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Пандемия COVID-19
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Мишустин призвал не думать, что коронавирус окончательно побежден

По словам премьер-министра, эксперты предупреждают о возможности появления новых мутаций

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Коронавирус еще не побежден, эксперты предупреждают о возможности появления новых мутаций. Об этом заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

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"Вирус меняется, сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом является "омикрон". Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, и необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побежден", - подчеркнул глава правительства.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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