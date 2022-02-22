Мишустин призвал не думать, что коронавирус окончательно побежден

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Коронавирус еще не побежден, эксперты предупреждают о возможности появления новых мутаций. Об этом заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.
"Вирус меняется, сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом является "омикрон". Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, и необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побежден", - подчеркнул глава правительства.