На "Госуслугах" появился раздел с информацией для иностранцев

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Раздел с информацией и сервисами для иностранных граждан появился на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новом разделе на портале иностранный гражданин может получить доступ к базе вакансий на сайте "Работа России", проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже, а также обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.

В ведомстве добавили, что для регистрации учетной записи на "Госуслугах" необходимо последовательно оформить упрощенную учетную запись, СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, купить российскую СИМ-карту и подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей портала госуслуг.