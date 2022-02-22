Госдума повысила штраф для зацеперов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе противоправный проезд снаружи поездов, со 100 рублей до 4 тыс. рублей.

Как отметил, представляя законопроект, депутат-единоросс Анатолий Выборный, установленный сейчас штраф не только "явно не соразмерен степени общественной опасности" зацепинга, "он в какой-то степени подталкивает подростков к совершению административного правонарушения".

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ. В пояснительных материалах они отмечают, что в настоящее время за противоправный проезд снаружи поездов установлен штраф, "размер которого не менялся на протяжении двух десятилетий, с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ".