Meta Platforms направила заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) направила заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора", - сообщается на сайте.

Американский сервис видеоконференций Zoom также ранее зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компания сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории Российской Федерации, добавили в Роскомнадзоре.

В соответствии с новым законом, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.