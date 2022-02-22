В Архангельской области заболеваемость ковидом за 10 дней снизилась более чем в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Архангельской области за 10 дней снизилась в 2,2 раза. Как сообщает пресс-служба администрации региона, за прошедшие сутки выявлен 1 761 новый случай заболевания, 12 февраля было зафиксировано 3 920 случаев, когда был выявлен максимум заболевших с начала пандемии.

"Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 1 761", - указано в сообщении.

Число госпитализированных продолжает оставаться в пределах 10% от числа заболевших. За минувшие сутки госпитализировано 177 человек.

Как отметил глава областного Минздрава Александр Герштанский, сейчас пиковая заболеваемость в регионе пошла на спад. Тем не менее в регионе разворачиваются новые инфекционные койки. Из 2 930 коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19, в данный момент занято около 2 600. В ближайшие дни будет развернуто еще 50 мест.

Кроме того, в Архангельской области фиксируется снижение количества обращений граждан в центры экспресс-тестирования, что также свидетельствует о прохождении пика заболеваемости в регионе. Если в первые дни работы центра в Архангельске в среднем обращались около 2 тыс. человек в день, то сейчас - около 350-450 человек. Снизилась нагрузка и на поликлиническое звено. В связи со значительным снижением числа обращений в центры экспресс-тестирования рассматривается возможность перевода работы центров непосредственно в медицинские поликлинические учреждения.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 205 123 случая новой коронавирусной инфекции, из них 154 470 человек выздоровели, 2 011 умерли.