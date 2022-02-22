Два крупнейших эстонских оператора прекращают трансляцию российских телеканалов

ТАЛЛИНН, 22 февраля. /ТАСС/. Два из четырех крупных телекоммуникационных операторов Эстонии Telia Eesti и Elisa сообщили во вторник, что прекращают трансляцию российских телеканалов в этой республике.

"В ближайшие недели мы лично информируем всех наших ТВ-клиентов о грядущих изменениях, - говорится в распространенном сообщении компании Telia Eesti. - Telia активно занимается поиском нового и привлекательного телевизионного контента на русском языке для замены уходящих каналов".

Согласно сообщению, Telia Eesti прекращает с 25 апреля сотрудничество с компанией Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию в Эстонии 26 российских телеканалов, включая Первый балтийский канал, "РЕН ТВ Эстония" и "НТВ Мир Эстония" и другие.

Как указывает Telia, это решение обусловлено тем, что некоторые операции Nord Print не соответствуют "стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров". По информации портала Delfi, речь может идти о нарушении санкций ЕС со стороны обладателя прав на показ. Аналогичное обоснование - сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ - для отказа транслировать 25 российских телеканалов привел в своем сообщении для СМИ во вторник крупный литовский оператор кабельного телевидения Telia.

Помимо компаний Telia Eesti и Elisa ретрансляцией российских телеканалов в Эстонии занимаются также операторы STV и TVPlay Home.

На прошлой неделе Рийгикогу (парламент Эстонии) принял в производство законопроект о запрете вещания на территории республики "враждебных и подстрекающих к войне" телеканалов.