В Совете Безопасности ООН почтили память Виталия Чуркина

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник почтил память российского дипломата Виталия Чуркина, умершего пять лет назад на посту постоянного представителя России при всемирной организации. По признанию коллег, Чуркин внес большой вклад в мировую дипломатию.

"Вчера, 21 февраля исполнилось бы 70 лет Виталию Ивановичу Чуркину - выдающемуся российскому дипломату, постоянному представителю России при ООН и в Совете Безопасности ООН, который трагически и безвременно ушел от нас 20 февраля 2017 года накануне своего 65-летия, - сказал на заседании постпред РФ Василий Небензя. - Виталий Иванович был одним из самых заметных лиц в Совете Безопасности, до этого у него была блестящая карьера, он участвовал во многих важных событиях в мире".

"Вечная память выдающемуся дипломату, который оставил след не только в российской, но и в мировой дипломатии", - подчеркнул Небензя.

Постпред Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба рассказала, чтобы была лично знакома с Виталием Чуркиным и его семьей. "Я была тогда шокирована [известием о смерти дипломата], практически не могла говорить. <...> Его знали все в штаб-квартире ООН, он понимал среди немногих как работать в международной системе, продвигая национальные интересы своей любимой России, и в то же время поддерживая принципы Устава ООН", - отметила посол.

По ее словам, российский постпред дружил и уважал своих коллег, даже если был с ними категорически не согласен. "Виталий и его жена Ирина стали личными друзьями моей страны, мы были соседями в Нью-Йорке. Мои мысли сегодня с его женой Ириной, его детьми Максимом и Анастасией", - добавила постпред. Лана Заки Нусейба уверена, что память о Виталии Чуркине продолжит служить тем, кто старается поднять искусство дипломатии до уровня, который демонстрировал российский постпред в своей работе.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества. Памятники Виталию Чуркину установлены в 2017 году в Восточном Сараево (Республика Сербская, входит в состав Боснии и Герцеговины), в 2018 году - в деревне Маринкино Киржачского района Владимирской области РФ, на родине отца дипломата Ивана Чуркина.