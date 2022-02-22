Количество пересекающих границу РФ жителей Донбасса сокращается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Количество жителей ЛНР и ДНР, пересекающих границу России, стало сокращаться. Об этом журналистам во вторник сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Мы констатируем, что количество лиц, пересекающих границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днем. Видимо, добрые вести вселили уверенность. И поток снижается", - сказал он.

Вместе с тем Чуприян добавил, что это не означает, что завтра их будет меньше. "Но, по крайней мере, система отработана, и в настоящее время вся логистика по их размещению и оказанию помощи выстроена. И не только внутри Ростовской области, но и в других субъектах Федерации", - подчеркнул Чуприян.

Ранее сообщалось, что после объявления эвакуации в Россию из ЛНР и ДНР прибыли более 90 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.