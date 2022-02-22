Лучшие участники проекта "Лидеры Нижегородской области" войдут в кадровый резерв региона

ТАСС, 22 февраля. Молодежный проект "Лидеры Нижегородской области" стартовал на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Лучшие участники проекта войдут в кадровый резерв, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Лидеры Нижегородской области" - это комплексная образовательная программа, цель которой выявить и объединить ТОП-100 молодых лидеров с высоким потенциалом, а также создать возможности для их профессионального развития в регионе", - сообщает пресс-служба.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил, что задача проекта создать условия для реализации молодежи в регионе. "В своей работе мы делаем ставку на молодежь. Ту категорию населения, которая уже в скором времени станет определять будущее Нижегородской области. Наша стратегическая задача - "заякорить" молодых нижегородцев в родном регионе, создать максимально комфортные условия для их профессиональной самореализации. Ради этого мы и создали проект "Лидеры Нижегородской области. Он дает возможность молодым заявить о себе, оценить и "прокачать" управленческие компетенции, воплотить социальные идеи и установить связи с работодателями", - цитирует Бетина пресс-служба.

Отмечается, что образовательная программа включает несколько модулей, обучение будет проходить очно. Сопровождать участников будут наставники-амбассадоры, в том числе победители конкурса "Лидеры России", топ-менеджеры российских компаний, депутаты Госдумы. Все участники, завершившие программу, получат сертификаты от Корпоративного университета правительства области.

По словам заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова, программа направлена в первую очередь на лидеров общественных организаций и НКО, активистов студенческих объединений, социальных предпринимателей и волонтеров. "По итогам образовательной программы ее участники разработают проект по вовлечению молодежи в общественную деятельность, что сейчас является действительно актуальной задачей", - приводит пресс-служба слова Серикова.

Регистрация в проект будет проходить до 9 марта 2022 года. Лучшие участники проекта войдут в кадровый резерв и получат рекомендации к трудоустройству, в том числе в правительство Нижегородской области. Организаторы проекта - правительство Нижегородской области, КУПНО, нижегородское отделение движения "Волонтеры Победы", приложение "МЫ". Партнером проекта стала АНО "Россия - страна возможностей".