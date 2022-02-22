Источник: на территорию России въехали более 93,5 тыс. жителей Донбасса

ТАСС, 22 февраля. Более 93,5 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса въехали на территорию России, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Границу с Россией, по данным на вечер вторника, пересекли более 93,5 тыс. человек. Из этого числа почти 60 тыс. граждан Украины, свыше 34 тыс. граждан РФ и порядка 200 граждан иных государств", - сказал собеседник агентства.

В Ростовской области для проживающих развернуто 125 пунктов временного размещения, в которых находятся 6,7 тыс. человек, включая 3 тыс. детей. В готовности еще 46 ПВР. Всего в России сформировано 286 ПВР в 12 регионах.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.