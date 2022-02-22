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Источник: на территорию России въехали более 93,5 тыс. жителей Донбасса

Из этого числа почти 60 тыс. граждан Украины

ТАСС, 22 февраля. Более 93,5 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса въехали на территорию России, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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"Границу с Россией, по данным на вечер вторника, пересекли более 93,5 тыс. человек. Из этого числа почти 60 тыс. граждан Украины, свыше 34 тыс. граждан РФ и порядка 200 граждан иных государств", - сказал собеседник агентства.

В Ростовской области для проживающих развернуто 125 пунктов временного размещения, в которых находятся 6,7 тыс. человек, включая 3 тыс. детей. В готовности еще 46 ПВР. Всего в России сформировано 286 ПВР в 12 регионах.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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