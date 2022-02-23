Эксперт считает, что создание экотехнопарков решит проблемы утилизации отходов в Арктике

Развитие Арктической зоны РФ (АЗРФ) связано с созданием инфраструктурных объектов, строительством промышленных объектов, что влечет за собой ряд экологических проблем, среди которых увеличение количества отходов, хозяйственно-бытовых стоков. При эксплуатации объектов возникают вопросы соблюдения природоохранного законодательства.

"Все мы знаем, что Арктика - это огромные расстояния и экстремальные условия. На практике инвесторы сталкиваются со сложностями транспортировки и утилизации отходов, приобретения контейнеров и их доставки к месту размещения производств. Для решения этих проблем необходимо на территории крупных инвестпроектов уже до их реализации планировать, куда вывозить отходы, согласовать перечень и виды отходов с компаниями-лицензиатами, согласовать транспортные возможности. Поэтому мы видим только один путь. Это создание небольших экотехнопарков закрытого цикла в районах крупных строительных объектов", - сказала Иванова, которая также возглавляет консалтинговую компанию "Гарантия", ведущую деятельность в большинстве регионов АЗРФ.

Раннее планирование

Кроме этого, по словам Ивановой, необходимо заранее планировать возможности подключения к центральным системам водоотведения, очистных сооружений. Как правило, они не рассчитаны на прием большого количества стоков. "При отсутствии центрального водоснабжения необходимо предусмотреть очистные сооружения не на расчетные объемы сброса, а в том числе и аварийные. В арктической зоне температура воды не превышает плюс 12 градусов в самый теплый период, соответственно, большинство загрязняющих веществ навсегда останутся в донных отложениях. Поэтому нужно более бережно и внимательно относиться к водным объектам, разрабатывать дополнительные программы регулярных наблюдений", - отметила член экспертного совета.

Иванова также предлагает заранее учитывать риски затопления и подтопления в прибрежных муниципалитетах. "Необходимо провести не только гидрологические и экологические изыскания на этапе выбора земельного участка под строительство, но и провести мониторинг предыдущих паводков и математическое моделирование прогнозов по паводкам", - подчеркнула эксперт.

Учитывать ошибки прошлого

Как отметила градостроительный аналитик агентства стратегического развития "Центр" Елена Чайка, зачастую инвестиционные площадки формируются как изолированные локальные организации. "На местном уровне это вызывает часть противодействия, поскольку [инвестиционные проекты] воспринимаются как инородные объекты, не приносящие видимой пользы местному сообществу и занимающиеся "выкачкой" ресурсов и потенциала региона. Также на стадии формирования проекта необходима разработка плана мероприятий по демонтажу в случае выработки или окончания срока службы либо разработка сценария и механизмов перепрофилирования и преемственного использования объектов", - считает Чайка.

Все это, по ее мнению, позволит предупредить повторение старых проблем - превращение покинутых объектов в физический мусор в арктической зоне.