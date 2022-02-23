Кузнецова сообщила, что границу с Россией пересекли более 31 тыс. детей из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот, эвакуировано из Донецкой и Луганской народных республик по состоянию на утро среды. Об этом во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"По данным на сегодняшнее утро, более 31 тыс. детей пересекли границу, более 1 тыс. из них - сироты. Сейчас есть ПВР (пункты временного размещения - прим. ТАСС), куда они направляются" , - сказала Кузнецова.

Она также добавила, что дети-сироты, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик, получат материальную помощь вне зависимости от гражданства, для них будут созданы специальные счета.

"Важно с нашими министерствами и ведомствами выстроить эту бюрократическую часть, понимая, что некоторые дети являются гражданами, некоторые не являются, на некоторых даже сопровождающих документов нет. Принято решение, что на каждого из них будут оформлены социальные лицевые счета, и на них будут перечисляться средства [выплат]", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос журналиста о том, как будет выстраиваться работа с эвакуированными сиротами.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.