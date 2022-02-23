Турчак: 24 отделения "Единой России" направили помощь эвакуированным из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик направлена из 24 отделений "Единой России". Об этом сообщил в среду секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями по вопросу оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса.

"У нас 24 региона отправили в Ростов грузовики с гуманитарной помощью", - сказал Турчак, добавив, что машины уже отправились по пунктам временного размещения. "Всего примерно 800 тонн гуманитарной помощи и еще до 28 февраля мы ожидаем примерно 500 тонн", - уточнил он.

На призыв о помощи уже откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, а также республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Краснодарский и Ставропольский края и город Севастополь.

"В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. К оказания помощи подключились отделения "Единой России" по всей стране - от Калининграда до Владивостока", - отметил Турчак. Он подчеркнул, что "география регионов должна расширяться". "Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо", - сказал Турчак.

Он также добавил, что на базе Ростовской общественной приемной председателя партии уже работает центр правовой поддержки для жителей ДНР и ЛНР. "Оказывается квалифицированная юридическая помощь по всем возникающим правовым вопросам. В том числе по получению президентских выплат и другим вопросам", - рассказал Турчак. Он также подчеркнул, что на базе приемных во всех региональных отделениях партии, куда прибывают эвакуированные, должны быть развернуты такие центры. Они будут работать без выходных.

Турчак поручил региональным отделениям партии организовать в пунктах временного размещения работу волонтеров-психологов и предоставить помощь детям. По его словам, в шести пунктах временного размещения волонтеры "Молодой Гвардии "Единой России" уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов, чтобы дети не отставали от школьной программы. "Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса", - подчеркнул Турчак.