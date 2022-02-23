В Ростовской области 175 эвакуированных из Донбасса прошли вакцинацию от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), эвакуированные в Ростовскую область, проходят вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день прививки сделали 175 человек, сообщил в среду министр здравоохранения области Юрий Кобзев.

"При желании люди проходят вакцинацию. Прошло вакцинацию 175 человек", - сказал он.

Министр добавил, что все прибывающие проходят тестирование на коронавирус.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.