Президент Азербайджана посетил в ТАСС выставку о сотрудничестве двух стран

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие официальные лица осмотрели экспозицию "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АзерТАдж", размещенную у штаб-квартиры агентства в Москве. Это совместный проект ТАСС с национальным информационным агентством Азербайджана - АзерТАдж.

Выставка, состоящая из двух десятков фотографий, рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической, экономической, военной, культурной и других сферах.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал гостям о представленных на экспозиции снимках. Фотографы ТАСС зафиксировали подписание президентами Азербайджана и России Гейдаром Алиевым и Борисом Ельциным базового договора о дружбе, сотрудничестве и безопасности в 1997 году, Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным совместного заявления о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинской декларации о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе в 2001 году.

В экспозиции представлены снимки официальных визитов в Азербайджан президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

О посещении России первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой свидетельствуют кадры с открытия павильона "Азербайджан" на ВДНХ и вручения ей Путиным ордена Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Примером сотрудничества в сфере экономики служит снимок агентства АзерТАдж, рассказывающий о закладке фундамента сервисного центра ОАО "Камаз" и производственного объединения "Гянджинский автомобильный центр" в Джебраиле в 2021 году. ТАСС представил фотографию с церемонии спуска на воду со стапелей завода "Красное Сормово" нефтеналивного танкера "Президент Гейдар Алиев", построенного для Каспийского пароходства Азербайджана.

О культурных взаимоотношениях рассказывают кадры АзерТАдж с открытия памятника великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге, с общения Гейдара Алиева и народной артистки России и Азербайджана Людмилы Зыкиной после концерта.

Встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева представлены не только официальными снимками, но кадрами с неформальной встречи с жителями Баку.