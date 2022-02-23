Пиццематы запустили на автовокзале Саларьево и в переходе у метро "Пушкинская" в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Первые пиццематы заработали на международном автовокзале Саларьево и в переходе у станции "Пушкинская" московского метро. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы запустили пиццематы, которые недавно установили! Теперь вы можете круглосуточно поесть сочную пиццу на международном автовокзале Саларьево и в переходе у станции "Пушкинская". Уникальная особенность наших пиццематов в том, что за три минуты они не просто разогреют, а приготовят для вас настоящую горячую пиццу", - говорится в сообщении.

Новые пиццематы заработали в тестовом режиме.

"Мы регулярно изучаем технологические новинки по всему миру и делаем все, чтобы поездки пассажиров были комфортными. Теперь вы можете перекусить в дороге или сделать это в ожидании междугороднего автобуса на автовокзале", - добавляется в публикации.