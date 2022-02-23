В Софии проходит акция протеста против зеленых сертификатов

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Массовая акция протеста против зеленых сертификатов в столице Болгарии, организованная политической партией "Возрождение", прошла в среду перед зданием правительства, а потом переместилась к Народному собранию. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в протесте принимают участие несколько сотен человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны, центр города патрулируется усиленными нарядами полиции и жандармерии, а правительственные здания оцеплены.

Участники акции настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуя возвращения к нормальному образу жизни. Другие требования касаются борьбы с бедностью и энергетическим кризисом.

К протестующими вышел премьер-министр Болгарии Кирил Петков. "Если мы хотим добиться перемен, то должны действовать вместе, именно поэтому я и нахожусь здесь, чтобы выслушать ваши критические замечания, правительство не боится говорить с людьми", - заявил глава правительства. Обращаясь к участникам протеста, Петков напомнил, что зеленый сертификат был введен, чтобы система здравоохранения справилась с наплывом пациентов, заразившихся ковидом, при том, что она находится в плохом состоянии и нуждается в реформировании. Высказывание премьер-министра было встречено свистом и требованием об отставке.

Акция протеста проходит на фоне снижения числа зараженных коронавирусом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки 4 667 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 60 человек, всего за время пандемии 35 245. На лечении в больницах находится 4 887 пациентов, 544 из них в отделениях интенсивной терапии.