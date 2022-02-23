Украина разрешила гражданам въезжать в страну без предоставления "ковидных" документов

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило своим гражданам при въезде в страну не предоставлять документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, статус переболевшего или результат тестирования. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения.

"Кабинет министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установлении приложения "Дома" или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что теперь все эти документы необязательны для беспрепятственного въезда.

Кроме того, правительство отменило введенные ранее ограничения для вернувшихся из стран Южной Африки. "Граждане Украины, которые находились в этих странах более семи дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также была отменена", - указали в министерстве.