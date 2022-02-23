ФСИН заявила, что СИЗО в Черкесске работает в штатном режиме

ЧЕРКЕССК, 23 февраля. /ТАСС/. Следственный изолятор в Черкесске, где ранее заключенные устроили беспорядки при проведении обыска, работает в штатном режиме. Сотрудники учреждения контролируют ситуацию, рассказали в среду ТАСС в отделе ФСИН России по республике.

"22 февраля 2022 года все подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике, ранее заявившие о голодовке, начали принимать пищу. Медицинскими работниками их состояние оценивается как удовлетворительное. Учреждение работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников ОФСИН", - сообщили в отделе.

В пятницу более 20 заключенных оказали сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска на территории следственного изолятора № 1 в Черкесске. Участники беспорядков повредили смотровые глазки в дверях камер, имуществу учреждения был нанесен незначительный ущерб. По этому факту началась проверка.

После происшествия уполномоченный по правам человека в КЧР Зарема Умалатова проверила условия содержания в следственном изоляторе. Ранее она рассказала ТАСС, что устроившие беспорядки заключенные в своих обращениях сообщили о применении насилия со стороны сотрудников СИЗО. Заявления от заключенных были направлены в следственное управление СК РФ по КЧР. Общественная наблюдательная комиссия КЧР также направит обращение в республиканскую прокуратуру для проверки жалоб заключенных.