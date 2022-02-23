Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 426 млн

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 426 млн, а количество летальных исходов - 5,89 млн. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:42 мск 23 февраля в ВОЗ поступили сведения о 426 624 859 инфицированных и 5 899 578 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 666 103, летальных исходов - на 7 523.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 77 846 164. Далее следуют Индия (42 867 031), Бразилия (28 245 551), Франция (21 746 293) и Великобритания (18 695 452). Летальных исходов больше всего также в США - 928 350, вторую строчку занимает Бразилия (644 604), третью - Индия (512 622). Далее следуют Россия (347 816) и Мексика (315 786).