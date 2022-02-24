ТАСС, 24 февраля. Авиакомпания "Азимут" отменила ближайший рейс на прилет и вылет в аэропорту Воронежа. Сам авиаузел работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"В настоящее время работаем. Пока [рейсы следуют] по расписанию, отменен один рейс. Авиакомпания отменила", - сообщила собеседница агентства.

Согласно онлайн-табло, отменен рейс Краснодар - Воронеж авиакомпании "Азимут", запланированный на 08:35. Также отменен обратный рейс Воронеж - Краснодар, назначенный на 09:25.

Ранее также был отменен ближайший рейс на прилет и вылет в аэропорту Белгорода.