В Ростове-на-Дону задержали утренние рейсы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Утренние рейсы задержаны или отменены в четверг в ростовском аэропорту Платов, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.
В частности, отменены рейсы в Москву, Саратов, Нижний Новгород, Махачкалу. Еще ряд рейсов задерживается.
Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний. Пассажиропоток Платова в 2021 году составил 2,91 млн человек.