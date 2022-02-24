Исследование: более 80% российских туристов отправятся 8 марта в путешествие по стране

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Большинство (82%) россиян планируют отправиться 8 марта в путешествия по стране, на долю внутрироссийских направлений приходится больше всего забронированных авиабилетов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Аналитики рассмотрели бронирования, оформленные с датами вылета и возвращения в период с 6 по 8 марта. Большинство авиазаказов приходится, конечно, на внутренние направления (82%), а в 18% случаев путешественники уже запланировали перелет за границу. В прошлом году за рубеж было оформлено лишь 7% заказов", - отмечается в исследовании.

Наибольшее количество авибилетов на период празднования 8 марта (19,2%) россияне оформили в Москву, при этом в прошлом году популярность этого направления была почти на 20% выше, отметили аналитики. Также на 20% снизилась популярность Сочи, в 2022 году в этот город забронировано 11,2% авиабилетов. Спрос на поездки в Санкт-Петербург за год не изменился - сюда оформлено 8,9% авиабилетов. Также востребованы среди россиян полеты в Калининград (4,8%) и Симферополь (3,8%).

По данным сервиса, спрос на отдых в Стамбуле на предстоящий праздник вырос на 40% за год, туда оформлено 3,7% от общего числа забронированных авиабилетов. Еще 3,1% бронирований приходится на Кавказские Минеральные Воды, 2,3% - на Краснодар, 2,1% - на Казань и 1,9% - на Махачкалу. При этом спрос на отдых в Казани снизился за год почти вдвое, в Краснодаре - на 40%, в Кавминводах - на треть. Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что снижение спроса отмечается по многим внутренним направлениям, входящим в топ-10 для полетов на 8 Марта.

"Это неудивительно и вовсе не говорит о том, что россияне потеряли интерес к путешествиям по стране. Вместе со снятием многих коронавирусных ограничений на поездки за границу спрос на международный туризм возрастает и частично перераспределяется. Так, наиболее востребованными странами, куда уже приобретены билеты с вылетом на праздничные выходные, входят Турция, ОАЭ, Армения, Египет и Киргизия", - рассказала Шелехова.

Средняя стоимость авиабилетов по внутрироссийским направлениям на 8 марта снизилась на 7,9% за год - до 4,6 тыс. рублей. Стоимость билетов за рубеж снизилась на 33,9% - до 8,2 тыс. рублей, сообщили аналитики.

Популярные направления для путешествий на поезде

Наиболее востребованными железнодорожными направлениями на 8 марта 2022 года стали Москва (26% бронирований), Санкт-Петербург (17,1%), Сочи (4%), Краснодар (2,1%) и Ярославль (1,7%). При этом спрос на поездки в Краснодар вырос более чем в два раза, в Ярославль - на 30%, в Москву - на 10%, а спрос на поездки в Сочи снизился на 25%. Стоимость билета на поезд в одну сторону на праздничный период за год не изменилась, она составляет 2,7 тыс. рублей.