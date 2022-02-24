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Число посетивших Дальний Восток туристов выросло до 2 млн

Это на 47% больше, чем в 2020 году

ТАСС, 24 февраля. Число туристов, которые в 2021 году посетили Дальний Восток, на 47% превысило число туристов, побывавших здесь в 2020 году, и составило 2 млн. Об этом сообщил в четверг глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии "Дальний Восток и Арктика: будущее за туризмом!" деловой программы фестиваля "Берингия-2022".

"В 2021 году Дальний Восток посетили 2 млн туристов, на 47% больше, чем в 2020 году. На допандемийный уровень вышли Камчатка и Сахалин. Увеличению внутреннего потока способствовали также и меры поддержки, в том числе льготные тарифы на авиаперевозки, запуск единой дальневосточной авиакомпании", - сообщил Чекунков.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. С 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров.

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