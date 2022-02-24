Занятия в школах приостановили в приграничных пунктах Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области приостановили занятия в школах и посещение детских садов в приграничных с Украиной населенных пунктах в Кантемировском и Россошанском районах. Об этом сообщили в четверг пресс-службе правительства Воронежской области.

"Решениями районных комиссий по ЧС в рамках полномочий установленного на территории региона режима ЧС временно приостановлена работа школ на территориях Кантемировского и Россошанского районов. Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее о приостановке занятий в школах в приграничных районах сообщили в Белгородской, Курской и Брянской областях. Воронежская область граничит с Украиной, протяженность общей границы составляет 97 км.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.