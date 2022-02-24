Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Ограничения не вводились на движение по Крымскому мосту, оно осуществляется в штатном режиме, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Упрдор "Тамань".

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"Мост работает в штатном режиме, ограничения не вводились", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.