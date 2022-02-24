Аэропорт Липецк закрыли для принятия пассажиров и судов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полеты гражданской авиации приостановили в воздушном пространстве Липецкой области. Аэропорт Липецк закрыт для приема пассажиров и авиарейсов, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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Ранее сообщалось, что Росавиация 24 февраля в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

"Использование воздушного пространства для осуществления полетов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено. Аэропорт "Липецк" закрыт для принятия пассажиров и судов", - говорится в сообщении пресс-службы.