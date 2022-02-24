В приграничных с Украиной районах Ростовской области временно отменили занятия в школах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах временно отменили в приграничных районах Ростовской области в связи со специальной военной операцией в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Так, в Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе - одна школа и один детсад, в Родионово-Несветайском районе - четыре школы (дистанционный формат образовательного процесса) и четыре детских сада, в Тарасовском районе - пять школ и пять детсадов, Каменский район - одна школа (дистанционный формат образовательного процесса)", - говорится в сообщении.