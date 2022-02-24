{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В приграничных с Украиной районах Ростовской области временно отменили занятия в школах

В Чертковском районе закрыли 24 школы и 23 детских сада

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах временно отменили в приграничных районах Ростовской области в связи со специальной военной операцией в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Так, в Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе - одна школа и один детсад, в Родионово-Несветайском районе - четыре школы (дистанционный формат образовательного процесса) и четыре детских сада, в Тарасовском районе - пять школ и пять детсадов, Каменский район - одна школа (дистанционный формат образовательного процесса)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРостовская область
Почти все девятиклассники в России успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку
Всего участие в итоговом собеседовании приняли 1,373 млн школьников
Читать полностью