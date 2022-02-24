Аксенов считает, что происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Украине не повлияет на курортный сезон в Крыму, уверен глава региона Сергей Аксенов. Он также выразил надежду, что в 2022 году полуостров примет большое количество украинских туристов.

"Думаю, ситуация достаточно быстро завершится, <...> курортному сезону не помешает. Думаю, в этом курортном сезоне поедут массово жители Украины, были бы этому рады", - сказал Аксенов в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По итогам 2021 года, Крым в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.