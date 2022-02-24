Новосибирская прокуратура требует выселить из служебного жилья экс-главу ведомства

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд с требованием выселения из служебной квартиры экс-прокурора региона Владимира Фалилеева, ранее арестованного по делу о взятке, и его супруги. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда в четверг.

"В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление прокуратуры Новосибирской области к Фалилееву Владимиру Александровичу, Фалилеевой Галине Максимовне о признании утратившими право пользования жилым помещением, выселении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

В середине февраля Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до апреля 2022 года задержанного по подозрению во взяточничестве Владимира Фалилеева, который в разные годы занимал должности прокурора Новосибирской области и Забайкальского края. Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин были задержаны 16 февраля. По данным источника, они подозреваются в получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок.

Фалилеев, на протяжении семи лет возглавлявший прокуратуру Забайкальского края, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры России, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.