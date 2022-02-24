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Ростуризм рекомендовал отложить поездки в регионы, где закрыты аэропорты

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в российские регионы, в которых временно закрыты аэропорты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер", - отмечается в сообщении.

Ведомство также просит отельеров продлить проживание туристов, которые не могут уехать, без повышения стоимости услуг.

 

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