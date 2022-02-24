В Киргизии запретили забивать домашний скот во время обрядов и похорон

БИШКЕК, 24 февраля. /ТАСС/. Запрет на забой домашнего скота во время проведения поминок и других традиционных и религиозных обрядов введен в Киргизии. Соответствующий указ подписал в четверг президент республики Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике". Целью данного указа является повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в киргизском обществе при проведении "различных семейных торжеств, поминальных обрядов и иных мероприятий встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа". "Многие граждане воспринимают пышные семейные торжества и мероприятия, посвященные памяти усопших, как единственную возможность избежать критики и колких замечаний соседей и родственников, давления общественности в целом", - отмечается в сообщении.

"Непомерные затраты наносят ущерб семейному бюджету и в итоге негативно отражаются на уровне жизни населения. Многие граждане после проведения расточительных и помпезных семейных мероприятий и обрядов берут средства в долг, в кредит и, чтобы расплатиться, вынуждены выезжать за пределы республики на заработки", - отмечает в своем указе глава государства. По его мнению, гражданам республики необходимо проводить семейные и иные мероприятия "в рамках своих возможностей и без расходования крупных денежных средств".