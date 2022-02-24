Ростуризм запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ростуризм вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и Фондом Росконгресс запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Ростуризм совместно с Народным фронтом запускают кол-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Ростуризме, линию запустят сегодня в 15:00, она будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру 8-(800)-200-34-11, звонок - бесплатный.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.