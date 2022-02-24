Заболеваемость коронавирусом в Архангельской области за неделю снизилась в 3,5 раза

На территории Болгарии может находиться около 1,5 тыс. российских туристов

Начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков сообщил, что при необходимости граждане могут обратиться в российские консульские службы, расположенные в Софии, Русе и Варне, где им будет оказана необходимая помощь

Читать полностью