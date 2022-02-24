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Пандемия COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Архангельской области за неделю снизилась в 3,5 раза

В регионе продолжают работать центры экспресс-тестирования

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Архангельской области за неделю дней снизилась в 3,5 раза. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в четверг выявили 925 новых случаев заболевания за сутки, 17 февраля фиксировали 3301 случай.

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"Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 925, госпитализировано 78 пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметил глава областного минздрава Александр Герштанский, несмотря на снижение числа заболевших, в регионе продолжают работать центры экспресс-тестирования на COVID-19.

Всего в регионе выявили 208 607 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 159 272 человека выздоровели, 2 011 умерли.

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РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19
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