АТОР: около восьми тыс. туристов находятся в регионах с закрытым воздушным пространством

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около восьми тыс. организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По агрегированным оценкам, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс. организованных туристов. До 6 тыс. туристов с вылетами до 2 марта в Краснодарском крае и около 2 тыс. - в Крыму", - уточнили в АТОР.

Несмотря на наличие определенных задач, связанных с вывозом туристов, паники на рынке нет, поскольку нынешний сезон не является высоким для этих регионов, подчеркивают представители туроператоров. Массовых аннуляций туров по России на весенние даты они также пока не фиксируют.

"Тем, кто только собирался отправиться в путешествие на юг России в ближайшие дни, купив турпутевку, туроператоры рекомендуют перебронировать туры на другие даты, обращаться за возвратом средств или выбрать альтернативное направление отдыха", - отметили в АТОР.

Ранее Ростуризм рекомендовал гражданам по возможности отложить поездки в российские регионы, в которых временно закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха, отметили в ведомстве. Самостоятельным туристам, отдыхающим в регионах РФ с закрытыми аэропортами, Ростуризм рекомендовал по возможности отложить возвращение домой.