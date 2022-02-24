Тамбовская область получит 5 млрд рублей субсидии для строительства трех школ по концессии

ТАМБОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Субсидию в 5 млрд рублей получит Тамбовская область на строительство трех новых школ до 2024 года. Соответствующую заявку региона поддержали в Минпросвещения России, сообщили в четверг в пресс-службе областной администрации.

"Министерство просвещения России поддержало заявку Тамбовской области на предоставление субсидии на строительство школ с применением механизма концессии. В ближайшие три года построят две школы в Тамбове и одну в Бокино. На эти цели планируется направить около 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным администрации, новые школы построят до конца 2024 года в тех микрорайонах Тамбовской агломерации, где они особенно востребованы. Это позволит снизить число детей, учащихся во вторую смену. Так, в южной и западной части города возведут учебные заведения почти на 1,3 тыс. мест, размер федеральной субсидии на каждую превысит 1,7 млрд рублей. Школу в Бокино на 1,1 тыс. мест возведут взамен здания, построенного больше ста лет назад. На эти цели направят 1,3 млрд рублей.

"Новые школы региону необходимы - это очевидный факт, работа в этом направлении ведется. Область и дальше будет участвовать в нацпроекте "Образование" и других федеральных проектах: с их помощью можно не только строить новые образовательные учреждения, но и проводить ремонт в существующих", - сказал глава региона Максим Егоров.

Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщал, что в 2022 году в Тамбове начнется строительство школы на 2,4 тыс. мест в микрорайоне Майский, рассчитанном на проживание многодетных семей, средства на эти цели также предусмотрены.