Бесплатный шаттл запустили от аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлер

ТАСС, 24 февраля. Бесплатный шаттл от аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлер запустили в четверг после отмены нескольких рейсов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В городе-курорте организован бесплатный шаттл от аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлер. Два автобуса курсируют с интервалом в 30 минут. Проезд бесплатный. Посадку пассажиров осуществляют транспортные волонтеры", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города провели совещание с руководителями крупнейших таксомоторных предприятий курорта. По итогам встречи принято решение не использовать повышающие коэффициенты, которые могут автоматически повлиять на ценообразование на услуги такси.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. Среди них оказались аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.