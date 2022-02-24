Конкурс "Большая перемена" объединил более 125 тыс. педагогов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Профессиональное сообщество конкурса "Большая перемена" включает более 125 тыс. педагогов со всей России, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи в онлайн-формате с участниками образовательной программы "Большой перемены" для педагогов-наставников.

"Профессиональное сообщество вокруг "Большой перемены" объединяет более 125 тысяч педагогов со всей России. <...> Развитие педагогического образования, поддержка учителей на местах, их профессиональное развитие - все это приоритеты нашей работы. Роль наставника в воспитании подрастающего школьника, будущего гражданина нашей страны неоценима. И так как вас выбрали сами победители "Большой перемены", вы и являетесь теми людьми, которые двигают нашу систему образования и воспитания вперед", - приводит слова Кравцова пресс-служба "Большой перемены".

Он также отметил, что "Большая перемена" - это один из самых масштабных проектов в РФ, который открывает возможности для реализации способностей каждого ребенка. Он объединяет педагогов общеобразовательных учреждений, дополнительного образования и преподавателей организаций среднего профессионального образования.

В пресс-службе добавили, что образовательная программа "Большой перемены" для педагогов-наставников победителей второго сезона конкурса проходит в эти дни в Крыму и объединяет учителей из разных регионов страны, которые были наставниками участников второго сезона конкурса. Программа подготовлена при участии партнеров проекта "Большая перемена": в онлайн и офлайн форматах встречи с педагогами проводят представители Сбербанка, ОАО "Российские железные дороги", Госкорпорации "Росатом", Госкорпорации "Роскосмос".

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны.