Минздрав одобрил проведение исследований молнупиравира компанией "Валента фарм"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минздрав одобрил проведение компанией "Валента фарм" третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса молнупиравир. Эти данные содержатся в государственном реестре лекарственных средств.

"Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке фармакокинетических параметров, безопасности, переносимости, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата молнупиравир, капсулы, 200 мг", - говорится в протоколе.

Согласно данным реестра, исследования будут проведены при участии 404 пациентов в восьми российских медучреждениях и завершатся 31 декабря 2023 года.

"Валента фарм" - российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Компания занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и других. В портфель препаратов "Валента фарм" входят такие бренды, как "Ингавирин", "Граммидин", "Тримедат", "Тералиджен", "Феназепам", "Пантокальцин".